Kane-Klartext zu Bayern-Leistungen und Ratschlag für Jamal Musiala

Reicht es für den FC Bayern in der Champions League für den ganz großen Wurf? Mit 16 Punkten hat sich der deutsche Rekordmeister souverän für das Achtelfinale qualifiziert . Geht es nach Superstar Harry Kane müssen die Münchner im kommenden Jahr aber eine Schippe drauflegen, wenn sie tatsächlich nach dem Titel greifen wollen.

„Wir haben auf jeden Fall genug Fähigkeiten, um in diesem Wettbewerb weit zu kommen“, meinte Kane nach dem 1:0-Sieg gegen Manchester United bei TNT Sports . „Das ist die Ambition des ganzen Klubs. Wir müssen uns einfach weiter verbessern. Ich finde immer noch, dass es ein weiteres Level gibt, das wir erreichen können.“

Kane schwärmt von Musiala

„Er ist fantastisch. Wirklich guter Junge, wirklich gute Mentalität“, schwärmte Kane: „Man hat es heute gesehen. Wenn er in diese Räume kommt, kannst du ihn praktisch nicht decken. Er ist so beweglich, so schnell, bringt den Ball nach vorne und spielt dann einen guten finalen Pass.“