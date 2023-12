Einzelkritik: Bayerns Innenverteidiger liefern ab

Glanzlos, aber effektiv hat der FC Bayern sein letztes Gruppenspiel der Champions League bei Manchester United bestritten. Vor allem die in Frankfurt so kritisierte Innenverteidigung liefert ab.

NOUSSAIR MAZRAOUI (bis 45.): Zeigte sich gegenüber seiner schwachen Performance in Frankfurt deutlich verbessert. Hatte Garnacho überwiegend im Griff und schaltete sich auch immer wieder nach vorne ein. Einzig mangelte es ihm an Präzision bei seinen Flanken. Musste zur Pause angeschlagen runter. SPORT1 - Note: 3

Abwehr-Stars liefern ab

ALPHONSO DAVIES: Insgesamt mit einer wachsameren Leistung als in Frankfurt. Im Spiel nach vorne kam aber so gut wie gar nichts von Davies, der sich zudem einige technische Fehler leistete. SPORT1-Note: 4

LEON GORETZKA: Half entscheidend mit, dass Bayerns Zentrum an diesem Abend dicht blieb. Nahm den defensiveren Part neben Kimmich ein und überzeugte als Staubsauger. Wichtig: sein Tackling in der 42., als er dem quasi einschussbereiten McTominay den Ball vom Fuß spitzelte. SPORT1-Note: 2

Musiala feiert gutes Startelf-Comeback

Kane mit raffinierter Vorlage

LEROY SANÉ: Zu Beginn ähnlich unauffällig und passiv wie in Frankfurt, kämpfte sich nach einer guten halben Stunde aber ins Spiel rein. Problematisch: seine Entscheidungsfindung – wie in der 26., als er nach starkem Dribbling in den Strafraum abspielte, obwohl er hätte schießen können. SPORT1-Note: 4

HARRY KANE: Ließ sich in Durchgang eins extrem tief fallen, um Bälle festzumachen und die United-Verteidiger aus ihrer Formation zu locken – was selten funktionierte. War so kaum vorne zu finden und kam nicht in Abschlusssituationen. Das dritte Kane-Spiel in Folge ohne Tor – dafür aber mit einer raffinierten Torvorlage für Coman. SPORT1-Note: 3