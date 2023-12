Bundesliga: BVB-Umfeld hat negativen Einfluss auf die Mannschaft - Kolumne von Stefan Effenberg

wer erinnert sich noch an die Dortmunder Tränen nach der verpassten Meisterschaft im Mai? So verdammt knapp dieser Zweikampf an der Spitze damals ausgegangen ist, so eindeutig spricht jetzt alles gegen die Schwarz-Gelben.

Nach dem Patzer in Augsburg und dem fünften sieglosen Spiel in Folge kann von Meisterschaft nicht mehr die Rede sein. Dreizehn Punkte trennen den BVB von der Spitze, Platz fünf ist die traurige Realität.

Verwunderlich ist bloß, dass der BVB auf internationalem Parkett so wahnsinnig überzeugt hat. Platz eins in der Todesgruppe mit PSG, Newcastle und Milan hätte kaum jemand für möglich gehalten. Das bringt aber alles nichts, wenn die Dortmunder jetzt tatsächlich sogar um die Qualifikation für Europa bangen müssen.

Aufreger war am Wochenende natürlich der Fan-Protest gegen den jüngsten Investoren-Beschluss. Ich finde es richtig, dass die Fans ein Zeichen gesetzt haben. Was ich nicht richtig finde: dass die DFL die Fans in der Entscheidungsfindung nicht mit ins Boot geholt hat. Die Stimmung in den Stadien ist enorm wichtig, umso wichtiger also die Nähe zu den Fans. Die Fans haben eine große Macht in der Bundesliga.