Alphonso Davies im Formtief: Bayern-Star liefert Erklärungsansatz

Wo geht die Reise von Alphonso Davies hin? Die Zukunft des Linksverteidigers vom FC Bayern ist offen, seine Formkurve wirft immer wieder Fragen auf . An München gebunden ist er nur noch bis 2025.

Und Davies weiß, was er an dem deutschen Rekordmeister hat: „Ich fühle mich hier sehr wohl, spiele in einer unglaublichen Mannschaft, bei einem der absoluten Top-Vereine Europas“, erklärte er im Gespräch mit dem kicker.