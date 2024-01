Bayern-Trainer Tuchel wütet: "Bist du behämmert oder was?"

Die Nerven langen blank bei Thomas Tuchel! Da musste sein FC Bayern gerade durch ein Elfmeter-Gegentor in der 94. Minute nochmal um den so wichtigen 3:2-Sieg beim FC Augsburg zittern musste, da lag auch noch Super-Youngster Aleksandar Pavlovic mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden.

Und Tuchel war in seiner Coaching Zone auf 180! „Wir haben da einen verletzen Spieler, setz dich hier auf die Bank. Bist du behämmert oder was? Was ist denn los mit dir?“, schimpfte er gestenreich in Richtung Augsburger Bank, was über die Außenmikrofone in der TV-Übertragung gut zu hören war.