"Bayern wäre froh ..." Funkel adelt Xhaka und Palacios von Leverkusen

Als Exequiel Palacios in der tiefen Nachspielzeit (90.+4) den Siegtreffer für Bayer Leverkusen beim FC Augsburg erzielte, gab es bei allen Beteiligten kein Halten.

„Palacios und Xhaka sind für mich mit Abstand die beiden besten Sechser in der Bundesliga“, meinte Trainer-Legende Friedhelm Funkel im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 - und ging sogar noch einen Schritt weiter:

Funkel beeindruckt von Leverkusen

„Bayern wäre froh, wenn sie einen der beiden Sechser in der Mannschaft haben würden. Das sind zwei Spieler, die bei Bayern München spielen würden. Das haben die anderen Mannschaften nicht so“, sagte Funkel weiter und verteilte damit indirekt eine Breitseite gegen Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

„Leverkusen ist nicht Dortmund“

Leverkusen hat in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend noch keine Partie verloren. Daher stellt sich die Frage, ob das Team diese Konstanz bis zum Ende der Saison durchhalten kann.

Funkel glaubt, dass Bayer dies schafft: „Ich bin überzeugt, dass sie bis zum Schluss dabei sein werden. Bayern darf sich keine Schwächephase erlauben so wie in der letzten Rückrunde. Bayer Leverkusen ist in diesem Jahr nicht Borussia Dortmund.“