Brisanter Bericht: Bayern-Bosse von Tuchel geschockt! Es hat auch mit Nagelsmann zu tun

Wie die Bild -Zeitung berichtet, fühlte man sich an sehr ähnliche Aussagen von Ex-Trainer Julian Nagelsmann erinnert - dieser soll der Führungsebene vor rund einem Jahr mitgeteilt haben, dass er schlicht nicht mehr wisse, was er mit der Mannschaft machen solle. Ein paar Monate später musste er gehen.

Zudem vermutete er bei seinen Stars ein Kopfproblem: „Offensichtlich. Das müssen wir mal die Spieler fragen. Wir haben sehr belanglos gespielt. Wir haben heute gespielt, als ob wir in der Liga mit zehn Punkten führen würden und am Dienstag ein Champions-League-Spiel haben.“

Bericht: Tuchel muss um seinen Job kämpfen

Tuchel ließ zuletzt auch aufhorchen, als er in einem ESPN-Interview erklärte, dass man als Trainer in England mehr Wertschätzung erfahre als in Deutschland. Die Bild behauptet, dass der 50-Jährige weiterhin generelles Interesse am Trainerposten von Manchester United habe.