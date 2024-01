Bundesliga: B04 schlägt FCA - Leverkusen sichert sich in letzter Minute die Herbstmeisterschaft

Am 17. Spieltag der Bundesliga sicherte sich Bayer 04 Leverkusen mit einem 1:0-Sieg beim FC Augsburg die Herbstmeisterschaft. Exequiel Palacios, der in der 94. Minute durch eine Vorlage von Álex Grimaldo das entscheidende Tor erzielte, war der Mann des Matches.

Spitzenspiel mit Überraschungen

Es gab einige personelle Änderungen im Vergleich zum vorherigen Spiel von Augsburg, welches mit einem 0:3 gegen Stuttgart endete. Trainer Jess Thorup nahm zwei Wechsel vor: Iago und Ruben Vargas rückten für Mads Pedersen und Arne Engels in die Startelf. Auch bei Leverkusen gab es zwei Veränderungen. Jonathan Tah und Florian Wirtz mussten auf der Bank Platz nehmen, während Palacios und Adam Hlozek in die Anfangsformation rückten.

Augsburg blieb am Ende des Jahres in drei Spielen sieglos und holte nur einen Punkt gegen Borussia Dortmund. Der letzte Sieg datiert auf Anfang Dezember gegen Eintracht Frankfurt. Dennoch waren die Augsburger zu Hause seit vier Partien unbezwungen.

Intensive Zweikämpfe und verpasste Chancen

Das Spiel begann mit hohem Ballbesitz für die Gäste aus Leverkusen, die sich schnell die Kontrolle über das Spiel sicherten. Trotz der Dominanz von Leverkusen blieben die Augsburger konzentriert und ließen nichts anbrennen. Eine bemerkenswerte Szene ereignete sich in der 12. Minute, als eine Unstimmigkeit zwischen Leverkusens Josip Stanisic und Torhüter Lukas Hradecky fast zu einem Eigentor führte, doch Hradecky konnte mit einem starken Reflex den Ball abwehren und den Nachschussversuch von Vargas verhindern. In der 18. Minute bekam Vargas seine erste Gelbe Karte der Saison wegen einer vermeintlichen Schwalbe und anschließendem Meckern. Trotz mehrerer Chancen von beiden Seiten blieb die erste Halbzeit torlos.

Spätes Tor entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit Augsburg, das den zweiten Durchgang mutig anging, und Leverkusen, das den Großteil des Ballbesitzes hatte. In der 71. Minute erzielte Phillip Tietz ein Tor für Augsburg, das jedoch wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt wurde. In der 94. Minute gelang Palacios das entscheidende Tor für Leverkusen. Nach einer Vorlage von Alex Grimaldo schoss er den Ball aus sieben Metern in die Maschen und sicherte so den Sieg für Leverkusen.