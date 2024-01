Bundesliga: Bayern-Deal fix! Transferwunsch von Thomas Tuchel erfüllt

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Eric Dier offiziell verkündet. Der englische Innenverteidiger war am Donnerstagvormittag bereits in München gesichtet worden, nun ist der Vertrag unterschrieben.

„Für mich wird mit diesem Wechsel ein Traum wahr, denn schon als Kind möchte man eines Tages für Clubs wie den FC Bayern spielen“, wird Dier in einem vom deutschen Rekordmeister am Donnerstagabend publizierten Statement zitiert.

„Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Geschichte. Ich möchte dem Team mit meiner Vielseitigkeit in der Defensive helfen, freue mich sehr auf meine neuen Kollegen – und auf die Fans in der Allianz Arena, die in meinen Augen eines der schönsten Stadien der Welt ist“, so der 29-Jährige weiter.