Bundesliga: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin, 1:0 (0:0)

Nach nur 26 Minuten verließ Kevin Volland vom 1. FC Union Berlin das Feld, Kevin Behrens kam in die Partie. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FC Bayern München und Union ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Eric Dier kam für Dayot Upamecano – startete der FCB in Durchgang zwei. Raphaël Guerreiro brachte den 1. FC Union Berlin in der 46. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. In der 64. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Jérôme Roussillon und András Schäfer auf den Platz und ersetzten Robin Gosens und Benedict Hollerbach. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin aus.