Bundesliga heute: Freiburg - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der SC Freiburg auf den 1. FC Union Berlin. Die Partie findet um 15:30 Uhr statt und verspricht einige interessante Aspekte. Der SC Freiburg hat eine eher durchwachsene Bilanz gegen Union Berlin, mit nur zwei Siegen aus acht Bundesliga-Duellen. Zudem liegt der Punkteschnitt von Freiburg gegen Union Berlin bei nur 1.0 Punkten pro Partie, was unter allen aktuellen Bundesligisten nur gegen Bayern, Dortmund und Leipzig schlechter ist. Trotzdem hat Freiburg eine beeindruckende Serie gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, mit keiner Pleite in den letzten 20 Spielen.

Christian Streich auf dem Weg zur historischen Marke

Freiburgs Trainer Christian Streich steht kurz davor, eine historische Marke zu erreichen. Mit einem Sieg könnte er der siebte Trainer der Bundesliga-Geschichte werden, der 500 Punkte mit einem Verein erreicht. Bisher haben nur Otto Rehhagel, Thomas Schaaf, Udo Lattek, Hennes Weisweiler, Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld diese Marke erreicht. Zudem hat Freiburg in den letzten drei Bundesliga-Spielen sechs Punkte geholt, was nur von drei Teams übertroffen wurde.

Union Berlin in der Krise

Auf der anderen Seite steht Union Berlin, das mit 13 Punkten nach 15 Bundesliga-Spielen seine schwächste Saison spielt. Die Eisernen verloren die letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspiele und konnten in den letzten drei Gastspielen nicht einmal ein Tor erzielen. Trotzdem konnte Union Berlin im letzten Spiel des vergangenen Jahres einen 2:0-Sieg gegen Köln einfahren und erstmals in dieser Saison eine Weiße Weste behalten. Kevin Volland, Unions bester Scorer in dieser Saison, war in diesem Spiel erstmals seit Februar 2020 an zwei Toren direkt beteiligt.