Bundesliga: Rees zu Sancho: "Wann immer du bereit bist, ich bin da“

Es lief die 77. Minute am Böllenfalltor: Jadon Sancho legte den Ball für Marco Reus auf , der brachte den Ball im Tor unter und die beiden fielen sich in die Arme. Das kongeniale Duo war endlich wieder vereint, es war der Neubeginn einer Romanze, die ihren Ursprung in Sanchos erster BVB-Zeit hat.

Alles drehte sich nach dem 3:0-Auswärtserfolg in Darmstadt um Jadon und Marco, „Where is Marco?“ - „Wo ist Marco?“ hieß es in der Kabine. Das Sancho sich nach Reus erkundigte hat einen besonderen Grund: Die beiden verstehen sich nicht nur auf, sondern vor allem neben dem Platz.

“Wann immer du bereit bist, ich bin da“

Als Reus und Sancho im Rahmen eines Testspiels am 31. Juli 2023 in Las Vegas aufeinandertrafen, soll der zweifache Vater Reus seinen Weggefährten Sancho zu einer Rückkehr bewegt haben: „Wann immer du bereit bist, ich bin da“, sagte er zu Sancho. „Ja genau so war es, das sind Insiderinformationen“, erwähnte Sancho nun in den Vereinsmedien des BVB.