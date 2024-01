Bundesliga:-Schock: Augsburg dreht Spiel gegen enttäuschendes Gladbach und klettert in der Tabelle

Trotz eines frühen Tores von Jordan Siebatcheu in der 26. Minute für Gladbach, entschieden die Augsburger die Partie mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit für sich. Die Torschützen für Augsburg waren Phillip Tietz in der 47. Minute und Arne Engels in der 51. Minute.

Mittelfeld-Duell mit Überraschungen

Am Spieltag trafen der Elfte und der 13. der Tabelle aufeinander, wobei nur zwei Punkte zwischen beiden Teams lagen. Bei Borussia Mönchengladbach rückte Siebatcheu in die Spitze, da Dauerspieler Julian Weigl gesperrt war und Plea eine Reihe zurückrückte.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Überraschungstreffer für Gladbach

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg begann mit einem dominanten Auftritt der Gäste. Augsburg kontrollierte den Ball in den ersten Minuten und versuchte, früh Druck auf die Gladbacher auszuüben. Trotz dieses Drucks gelang es den Gästen jedoch nicht, in den Strafraum der Gastgeber vorzudringen.

In der 26. Minute kam dann die Überraschung: Nach einer Ecke von der linken Seite verlängerte Finn Dahmen den Ball an den langen Pfosten, wo Plea ihn annahm und fast als Kerze an den linken Pfosten brachte. Jordan drückte den Ball schließlich über die Linie und brachte Gladbach mit 1:0 in Führung - ein Treffer, der sich zu diesem Zeitpunkt nicht abgezeichnet hatte, da die Borussia bis dahin kaum im Spiel war.