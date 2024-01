Bundesliga:-Schock: Leverkusen dreht Spiel gegen Leipzig und festigt Spitzenposition

RB Leipzig musste sich am 18. Spieltag der Bundesliga in einem packenden Schlagabtausch Bayer 04 Leverkusen mit 2:3 geschlagen geben. In einer Partie, die an Spannung kaum zu überbieten war, eröffnete Xavi Simons für Leipzig das Torfeuerwerk in der 7. Minute, bevor Nathan Tella und Jonathan Tah für Leverkusen zurückschlugen.