Bundesliga: Wegen Ronaldos Ex-Berater? Zukunft von BVB-Star ungewiss!

BVB-Star Giovanni Reyna vor dem Absprung? Vor vier Jahren wechselte der damals 17 Jahre alte Reyna aus den USA in das Ruhrgebiet. Der BVB löste den damals als vielversprechender Jungstar geltenden gebürtigen Engländer ablösefrei von der Akademie New York City los. Es folgten Hochs, aber noch mehr Tiefs. Den endgültigen Durchbruch hat der US-Nationalspieler (24 Einsätze, 7 Tore) in Dortmund bislang nicht geschafft und spielt bis Sommer um seine Zukunft bei schwarz-gelb.

BVB-Star Reyna: Topfit und trotzdem nur mit Nebenrolle

Reyna kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 11 von 25 möglichen Einsätzen. Nur in einem davon (DFB-Pokal gegen Hoffenheim) durfte er von Anfang an ran. Seine Rolle beim BVB: Gering wie kaum zuvor.

Trotzdem ist BVB-Trainer Edin Terzic mit der Vorbereitung des so oft verletzten Reynas zufrieden: „Sein Fitnesszustand hat sich deutlich verbessert. So gute Ergebnisse bei der Leistungsdiagnostik wie in diesem Winter hatten wir noch nie von ihm.“

Giovanni Reyna (l.) im Gespräch mit Co-Trainer Nuri Sahin (r.)

Reyna hinkt seiner Topform hinterher

Seine aktuelle Verfassung hängt auch damit zusammen, dass Reyna endlich mal über einen längeren Zeitraum bei voller Gesundheit ist. Verletzungen bremsten ihn in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder aus:

Fissur des Wadenbeins, Zerrung, Muskuläre Probleme, Oberschenkelverletzung, und viele mehr. Das ist natürlich auch ein Grund, warum er nie mehr an seine beste Zeit in schwarz-gelb in der Saison 20/21 anknüpfen konnte. Damals gehörte er zweifellos zum Stammpersonal und war absoluter Leistungsträger, sammelte in 32 Liga-Spielen elf Scorerpunkte (4 Tore, 7 Vorlagen).

BVB will Reyna nicht ablösefrei ziehen lassen

Bis 2025 ist Reyna noch an den BVB gebunden, könnte den Verein also nächstes Jahr im Sommer ablösefrei verlassen (Marktwert laut transfermarkt.de : 20 Mio Euro). Damit ihm der BVB einen weiteren Vertrag anbietet, braucht der 21-Jährige eine Leistungsexplosion. Sonst könnten auch schon in diesen Sommer die Zeichen auf Abschied stehen.

Reyna wechselt zu Ex-Berater von Ronaldo

Vielleicht beendet Reyna aber das Kapitel Dortmund auch schon vorzeitig von sich aus. Ein Indiz dafür wäre die personelle Veränderung in seinem Umfeld. So hat Reyna vor wenigen Tagen seinen Berater gewechselt. Ihm steht neuerdings der ehemalige Berater von Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, zur Seite. Nicht selten ist ein Berater-Wechsel ein Hinweis darauf, dass ein Spieler sich nach Alternativen umguckt.