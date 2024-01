BVB-Star Schlotterbeck : Kein Anrecht auf Aufholjagd! "So naiv ist bei uns keiner ..."

Sommer, Sonne, Kaktus? Nicht bei Borussia Dortmund. Im spanischen Marbella bereitet sich der BVB auf die Rückrunde vor, bei acht Grad. Weitaus hitziger ist jedoch die Gemütslage bei der kriselnden Borussia: Nico Schlotterbeck hat seine Mitspieler in die Pflicht genommen und fordert für die Rückrunde eine deutliche Leistungssteigerung.

Für das neue Co-Trainer-Duo hingegen fand der Innenverteidiger lobende Worte.

„Wir müssen einfach wieder bessere Leistungen bringen. Und ich kann Ihnen sagen: Wir wissen, dass wir in der Bringschuld sind und liefern müssen“, stellte der 24-Jährige im Gespräch mit der WAZ klar.

“So naiv ist bei uns niemand“

Schlotterbeck verdeutlichte die prekäre Situation, in der sich der BVB wiederfindet. Die Borussia habe „kein Anrecht“ auf eine Aufholjagd in der Rückrunde, es sei der völlig falsche Ansatz. „Das wäre definitiv zu einfach. So naiv ist bei uns aber auch niemand“, befand der Linksfuß.

Eine einfache Erklärung für die Hinrunden-Enttäuschung hatte der 1,91 Meter große Defensiv-Hüne jedoch nicht parat: „Die gibt es glaube ich auch nicht, sonst hätten wir sie schon gefunden. Es kommen einige Faktoren zusammen.“

Diese Faktoren gilt es aufzuarbeiten. Mit an Board, die neuen Co-Trainer Nuri Sahin uns Sven Bender. Schlotterbeck gab sich hoffnungsvoll und war positiv gestimmt, was die Zusammenarbeit mit den BVB-Urgesteinen angeht. „Bisher hinterlassen sie einen super Eindruck. Sie übernehmen viele Aufgaben in der Trainingsarbeit, erklären viel und haben sehr große Erfahrung in bestimmten Situationen. Die ersten Tage in der neuen Konstellation machen Lust auf mehr.“

Schlotterbeck mit Kampfansage in Richtung Nagelsmann

Die Fehler bei den Mitspielern suchen? Nichts da! Schlotterbeck nahm sich selbst in die Pflicht: „Du musst Leistung im Verein bringen - und die war für den Bundestrainer vielleicht zuletzt nicht überzeugend genug. Das akzeptiere ich, aber sehe es gleichzeitig als Ansporn mich weiter zu verbessern.“