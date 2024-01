BVB: Terzic erklärt Süle-Entscheidung - und wirft dabei Fragen auf

Ist Niklas Süle bei Borussia Dortmund bald nur noch Innenverteidiger Nummer vier ? Der Abwehrspieler musste beim Bundesliga-Restart des BVB lange zuschauen, ehe er doch noch für ein paar Minuten zum Einsatz kam. Seine Position auf dem Platz hatte zuvor Emre Can eingenommen.

Süle hatte also im Vergleich mit einem gelernten Mittelfeldspieler das Nachsehen, nachdem Stammkraft Mats Hummels vor dem 3:0 in Darmstadt kurzfristig ausgefallen war.

Trainer Edin Terzic erklärte Süles Reservistendasein auf SPORT1-Nachfrage am Samstagabend so: „Weil Emre heute begonnen hat. Was wir heute haben wollten von Emre, war seine Präsenz, seine Kopfballstärke und sein Tempo - und man hat gesehen, wie wichtig das dann heute war.“