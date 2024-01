"Edin hat das Sagen": BVB-Star Kobel äußert sich mit klaren Worten zu Terzic und den Co-Trainern

Nach einer guten Rückrunde - trotz der am letzten Spieltag verspielten Meisterschaft - erhoffte man sich bei Borussia Dortmund neuen Aufschwung für die aktuelle Saison. Am 16. Spieltag steht das Team von Trainer Edin Terzic jedoch nur auf Tabellenplatz fünf und wirkt in einigen Spielen, wie gegen den VfB Stuttgart, sogar chancenlos.