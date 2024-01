Erstaunliche Kritik an Harry Kane: "Jeder lacht über ihn in England"

„Das Problem ist, dass es nicht gut ist, ihn (Kane, Anm. d. Red.) im Verein zu haben“, behauptete Parker im Interview mit wettfreunde.net : „Das Einzige, worauf er sich konzentriert, ist Lewandowskis Rekord zu brechen . Das ist das Einzige, was ihn interessiert, und dann kann er zurück in die Premier League kommen und einen weiteren Rekord aufstellen. Er ist sehr egoistisch.“

Parker, der einst mit Manchester United mehrfach Meister geworden war, sprach dabei den Torrekord von Robert Lewandowski an, der bei 41 Toren in einer Bundesliga-Saison liegt. In England könnte Kane den Bestwert für die meisten Tore in der Liga-Geschichte knacken, sollte er tatsächlich eines Tages zurückkehren.