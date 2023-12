FC Bayern: "Er ist ein fantastischer Spieler" - von wem Kane ganz besonders schwärmt

Der 100-Millionen-Mann krönte seine überragende erste Saisonhälfte mit seinem 21. Bundesliga-Treffer. Es war zudem seine 26. Torbeteiligung in der Bundesliga. Damit stellte er bereits den Wert des Topscorers der vergangenen Saison ein. Randal Kolo Muani hatte in der vergangenen Saison ebenfalls 26 Scorerpunkte geliefert (15 Tore, 11 Assists).

Kane: „Jetzt sind wir an der Reihe“

Es sei gegen die Wölfe nicht einfach gewesen, betonte der Gelobte. „Heute war ein echt wichtiger Sieg, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Wir werden die freien Tage genießen und dann heißt es wieder ‚back to business‘.“

Die Münchner gehen mit vier Zählern Rückstand auf Bayer Leverkusen in die Winterpause, haben aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Wir wollen uns weiter verbessern und ans Limit gehen. Leverkusen hat stark vorgelegt, jetzt sind wir an der Reihe“, kündigte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft an. Zudem betonte er: „Wir haben noch Luft nach oben.“