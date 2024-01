Ex-Bayern-Star adelt Guirassy - "Er ist ein wahnsinnig guter Mittelstürmer"

Serhou Guirassy spielt eine herausragende Saison beim VfB Stuttgart. 17 Saisontore in bisher 14 Spielen sind auch ein Grund dafür, dass offenbar der deutsche Rekordmeister FC Bayern München den 27-Jährigen auf dem Zettel hat.

Bei SPORT1 sprach nun auch Ex-Bayern-Star Mario Gomez , der in Stuttgart zum Profi wurde, über den Mittelstürmer aus Guinea: „Was ich sagen kann, ist, dass er eine unfassbare Bundesliga-Saison spielt und dass er ein wahnsinnig guter Mittelstürmer ist. Es wäre fast schon Wahnsinn, wenn er nach dieser Hinrunde keine Angebote bekommen würde.“

Dabei laboriert der Stürmer-Star derzeit an einer Oberschenkelverletzung. Guirassy musste am Montag in einem Testspiel gegen Nigeria (Endstand 2:0) verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ob die Verletzung auch den Transferpoker beeinträchtigt und wann Guirassy zurückkehrt, bleibt abzuwarten.