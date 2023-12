FC Bayern: Davies am Scheideweg - die Zahlen des Abstiegs

Der 23-Jährige schlug vor Wut auf den Rasen, blickte fragend zu seinen Mitspielern. Was sich beim 1:5 in Frankfurt als Kollektiv-Versagen der ganzen Bayern -Hintermannschaft erwiesen hatte, war im Besonderen ein Sinnbild für die Situation des Kanadiers.

Real? Davies nicht abgeneigt

Damals brillierte Davies auf der linken Bayern-Seite wie seit David Alaba niemand mehr, und das nicht nur in der Königklasse. Auch in der Bundesliga zeigte er seine Klasse, trug unter Trainer Hansi Flick dazu bei, dass Bayern mit 13 Punkten Vorsprung Meister wurde.

Davies jetzt zweikampfschwach?

Angesichts früherer Leistungen liegt also der Verdacht nahe, dass Davies in seinen Leistungen abgebaut hat - ein Verdacht, den entsprechende Zahlen zu erhärten wissen.

Am auffälligsten: Davies‘ sinkende Torgefahr in der Bundesliga. War er 2019/20 noch an acht Toren direkt beteiligt (drei Treffer, fünf Assists), kam er in den Jahren darauf im Höchstfall auf fünf Scorerpunkte (2022/23). Davor waren es nur je drei (2020/21 und 2021/22).