FC Bayern: Sorgen um Upamecano - Dier kommt zu Debüt

Sorgen um Dayot Upamecano: Der französische Abwehrspieler des FC Bayern musste beim knappen Heimsieg gegen Union Berlin (1:0) in der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.

Der 25-Jährige hatte kurz vor der Pause sichtbare Probleme in seinem linken hinteren Oberschenkel. Noch auf dem Platz ging er zu Boden und wurde behandelt.

Upamecano-Ausfall begünstigt Dier-Debüt

Er zog sich die Blessur offenbar ohne Fremdeinwirkung zu, kehrte in der 44. Minute aber noch einmal für die verbleibenden Sekunden bis zur Halbzeit zurück.

Der Winterneuzugang von Tottenham Hotspur sortierte sich in der Viererkette neben Matthijs de Ligt ein.

Beim Gastspiel in Augsburg am Samstag dürfte Upamecano nicht dabei sein, wie Tuchel nach dem Spiel konstatierte. „Das war der klassische Griff an die Rückseite des Oberschenkels. Im besten Fall ist es eine Zerrung, im schlechtesten Fall ein Muskelfaserriss.“