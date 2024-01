Nächster Verletzungsschock für FC Bayern: Nicht nur Upamecano fehlt wochenlang!

Wie Sky berichtet, fällt der Österreicher bis zu sechs Wochen aus. Die Bild schreibt sogar von einer Zwangspause von bis zu acht Wochen. Demnach habe sich Laimer einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, auch eine Sehne soll betroffen sein.

Bestätigt ist die Verletzung, anders als bei Upamecano , bisher nicht offiziell. Trainer Thomas Tuchel hatte mit Blick auf den Franzosen am Mittwochabend nach dem 1:0-Sieg der Münchner über Union Berlin ebenfalls von einem Faserriss gesprochen. Bei Upamecano handelt es sich um eine Verletzung an der Oberschenkel-Rückseite, er wird voraussichtlich rund die drei Wochen fehlen.

Doppelter Bayern-Schock auf den Problempositionen

Der Doppel-Ausfall trifft den FCB in der aktuellen Phase besonders hart, da Laimer und Upamecano auf den Problempositionen in der Defensive gebraucht werden. In der Innenverteidigung stehen nun nur noch Eric Dier und Matthijs de Ligt zur Verfügung, ein gelernter Rechtsverteidiger findet sich derzeit nicht mehr im Kader - weil mit Minjae Kim (Asien-Meisterschaften) und Noussair Mazraoui (Afrika-Cup) zwei potenzielle Stammkräfte weiter fehlen.