FC Bayern: "Wir sind jetzt hier zuhause" - Kane verrät private Details

Es schien zu eine Frage der Zeit zu sein, doch Harry Kane musste sich lange gedulden: Erst in der 90. Minute reihte sich der Engländer beim 3:0 (1:0) des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim in die Torschützenliste ein und egalisierte dabei eine historische Marke.

Mit dem 22. Hinrunden-Treffer zog Kane mit Vorgänger Robert Lewandowski gleich, im Nachholspiel gegen Union Berlin am 24. Januar kann er diese Marke sogar noch übertreffen.

Anschließend äußerte sich der 30-Jährige in der Mixed Zone - und verriet auch private Details. „Wir sind endlich in München angekommen , auch als Familie. Allmählich kehrt bei uns die Routine zurück“, erklärte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Die eigentlich gestellte Frage zum Lewandowski-Rekord ließ er dabei unbeantwortet.

Kane: „Habe meine Familie sehr vermisst“

Der 100-Millionen-Euro-Mann hat Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski bereits nach kurzer Zeit in Vergessenheit geraten lassen und überragt dabei nicht nur auf sportlicher Ebene. Auch als Persönlichkeit und im Umgang mit Mitspielern beeindruckte Kane in seiner kurzen Zeit in München bereits.