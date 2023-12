FC Bayern: Kane macht besondere Ankündigung - "An der Zeit, auszuchecken"

Starstürmer Harry Kane vom FC Bayern lässt das Hotelleben in seiner Wahlheimat München endgültig hinter sich. „Thomas Müller war besorgt, dass mein Zimmer zu klein wird, also war es an der Zeit, auszuchecken und mit meiner Familie in eine eigene Unterkunft zu ziehen“, schrieb Kane auf Instagram mit einem Lachsmiley zu einem Foto, das ihn mit Hotel-Mitarbeitern zeigt.