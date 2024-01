FC Bayern: Wird Thomas Müller gar nicht mehr gebraucht?

Müller: „Im Nachhinein überehrgeizig“

Und so sehr Müller ansonsten mit einer vorbildlichen Einstellung glänzt und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt, so sehr steht seine unglückliche Aktion im eigenen Strafraum auch sinnbildlich für seine momentan in sportlicher Hinsicht unbefriedigende Situation.

Kein Platz für den Raumdeuter?

Seine Einsätze über 90 Minuten in dieser Saison lassen sich an einer Hand abzählen: Es waren genau zwei. Beim 0:0 im vorletzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Kopenhagen und beim Pokal-Aus in Saarbrücken. In der Bundesliga stand er überschaubare siebenmal in der Startelf, spielte aber nie durch. Dazu kamen noch zehn Einsätze als Joker. Seine Saisonbilanz bislang: je ein Tor in Liga und Pokal sowie immerhin sieben Assists in insgesamt 23 Einsätzen.