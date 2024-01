FC-Trainer Schultz: "Werden gemeinsam rauskommen"

Der neue Trainer Timo Schultz ist trotz der schwierigen Situation fest vom Klassenerhalt des 1. FC Köln überzeugt. Es gebe "so viele positive Faktoren, die sich am Ende auszahlen müssen", sagte Schultz bei Sky: "Aus dieser schwierigen sportlichen Situation, in der wir gerade sind, werden wir gemeinsam rauskommen."