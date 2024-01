"In Tuchels Haut möchte ich nicht stecken" - Schafft Bayern noch die Wende? SPORT1-User diskutieren

Vor dem Nachholspiel gegen Union Berlin am Mittwoch ( ab 20.30 im Liveticker ) hat SPORT1 deswegen über die sozialen Netzwerke gefragt, was beim FC Bayern aktuell falsch läuft und ob Tuchel noch einmal die Kurve bekommt. Oder läuft eigentlich alles richtig - und Leverkusen ist derzeit einfach nur zu gut?

„Falscher Trainer zur falschen Zeit“

Tino.wi : „Gegen Frankfurt haben sie nicht das erste Mal fünf Dinger gekriegt ... kann passieren. Gegen Saarbrücken ... machen die Bayern vielleicht alle 20 Jahre mal. Aber das Spiel gegen Bremen war eine andere Nummer. Bremen hat super gespielt, dennoch haben sie früher solche Spiele, selbst in nicht optimaler Verfassung, locker mit 2:0 oder 3:0 nach Hause gebracht. Es stand ja nicht die B-Elf auf dem Platz. Die Mannschaft hatte laut Tuchel super trainiert und war in guter Verfassung. Eine plausible Erklärung gibt‘s eigentlich nicht dafür.“

„In Tuchels Haut möchte ich nicht stecken“

Nicole.perez.jimenez: „Es gab Zeiten, da war die Liga spannend - und ENDLICH ist sie es jetzt wieder! Ich gönne es Leverkusen so sehr, einfach damit es mal nicht schon wieder die Bayern werden! Dass meine Bremer dazu grad ein kleines Stück beigetragen haben, freut mich natürlich auch 😆 - aber da beim FCB jetzt gleich den Trainer in Frage zu stellen, nur weil es mal an einem Wochenende nicht optimal läuft … (ja ich weiß, gegen Frankfurt und Saarbrücken…) - in Tuchels Haut möchte ich nicht stecken.“