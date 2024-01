Medien: FC Bayern an Ex-Leipziger Nordi Mukiele interessiert

Der FC Bayern München hat bei seiner Suche nach einem weiteren Spieler für die Abwehr offenbar auch ein Auge auf Nordi Mukiele von Paris St. Germain geworfen. Nach Informationen der französischen Sportzeitung L‘Equipe haben die Münchner Interesse an einem Leihgeschäft mit Kaufoption für den 26 Jahre alten Franzosen, der von 2018 bis 2022 für RB Leipzig 100 Spiele in der Bundesliga bestritt. Mukiele war für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro nach Paris gewechselt.

Mukiele würde in das Anforderungsprofil der Münchner passen. Er kann als Rechtsverteidiger sowie in der Innenverteidigung eingesetzt werden. In dieser Saison kam er bislang nur auf neun Spiele in der Liga und zwei in der Champions League.