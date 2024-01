Stark bewahrt Werder vor nächster Auswärtsniederlage

Mit einem Traumtor kurz vor Schluss hat Niklas Stark Werder Bremen vor der nächsten Auswärtsniederlage in der Bundesliga bewahrt. Der Verteidiger erzielte beim 1:1 (0:0) beim VfL Bochum in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich.

Beide Klubs verpassten jedoch die Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Nachdem am Vortag alle Konkurrenten im Tabellenkeller nicht gewonnen hatten, teilten sich auch Bochum und Werder am Sonntag die Punkte.

Bundesliga: Bochum verpasst Befreiungsschlag

Die Gäste von der Weser reisten mit einer unruhigen Winterpause im Gepäck an. Nach dem ernüchternden 1:3 im abschließenden Test gegen den Zweitliga-17. Eintracht Braunschweig hatte Clemens Fritz, Bremens Leiter Profifußball, Alarm geschlagen. Leonardo Bittencourt veranlasste dies zu einer Kritik an Fritz und der Bremer Transferpolitik, was ihm eine Rüge von Sportchef Frank Baumann einbrachte. Dazu halten die Gerüchte um einen Abgang von Rafael Borre.