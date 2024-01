Werners Wechsel zu Tottenham wird konkreter

Die Anzeichen für einen Wechsel von Timo Werner von RB Leipzig zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur verdichten sich. Der 27 Jahre alte Angreifer, der mit den Sachsen ins Trainingslager im spanischen Marbella gereist war, fehlte am Samstag im Aufgebot für das Testspiel gegen den FC St. Pauli. „Klub- und Spielerseite befinden sich in Verhandlungen mit einem anderen Verein“, hatte Leipzig zuvor mitgeteilt.

Nachdem sich Gespräche über einen Wechsel zu Manchester United wohl zerschlagen haben, steht Werner nun vor einem Transfer zu den Spurs: Dorthin soll er bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen werden. In Leipzig gehörte Werner zuletzt nicht mehr zur Stammformation. In der Bundesliga spielte er nur zweimal von Beginn an, in der Champions League kein einziges Mal.