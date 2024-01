RB Leipzig: Transfer-Hammer! Werner vor Rückkehr nach England?

Leipzig: Werner im Formtief

Nachdem er in seinen ersten vier Jahren in Leipzig von 2016 bis 2020 in 127 Bundesliga-Spielen satte 78 Treffer erzielt hatte, gelangen ihm in der Premier League in 56 Partien nur zehn Treffer und seit seiner Rückkehr nach Leipzig 2022 in 35 Ligaspielen auch erst elf Tore.