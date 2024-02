Bayern-Star Kimmich: Heldenstatus oder Abstellgleis?

Gefühlt ist die Diskussion über die optimale Position für Joshua Kimmich so alt wie er selbst: Ist der Bayern-Star ein waschechter Sechser, gar eine „Holding Six“ oder ist er auf der rechten Außenverteidigerposition am besten aufgehoben?

Tuchel und Nagelsmann entscheiden

Letzterer machte beim Spiel der Bayern gegen Leipzig direkt Nägel mit Köpfen. Er ließ Kimmich als Außenverteidiger auflaufen und sagte im Anschluss an die Partie, dass der nach seiner Verletzungspause wiedergenesene Konrad Laimer vermehrt auf der Sechs – und eben nicht als rechter Außenverteidiger – eingeplant sei.

Ein Fingerzeig Richtung Kimmich, von dem bekannt ist, dass er am liebsten im Zentrum aktiv ist. Bereits im Sommer verkündete vollmundig: „Ich bin ein Sechser“.

Diskussion um Kimmich seit 2021

Zudem hatte der Nationalspieler schon während der Europameisterschaft im Jahr 2021 erklärt, warum es sich rechts hinten nicht (mehr) wohlfühlt. „Ich habe das Gefühl, dass man im Mittelfeld näher dran ist an den Mitspielern und mehr Einfluss aufs Geschehen nehmen kann“, sagte Kimmich damals.

Der Bundestrainer muss beim DFB-Team ein Überangebot an Top-Spielern wie Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Pascal Groß, Leon Goretzka und eben Kimmich moderieren. Kein Wunder also, dass er den Allrounder Kimmich auf die rechte Außenbahn schieben will. Schließlich konnte der im Champions-League-Finale 2020 rechts hinten überzeugen.