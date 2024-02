Tuchel wehrt sich: "So ein Trainer steigt ja nicht mehr in den Bus ein"

Wie schon nach der Niederlage gegen Lazio Rom schritt Nickles auch am Samstag ein und richtete das Wort an die anwesenden Journalisten, nachdem Tuchel gefragt worden war, ob er die kritischen Stimmen nachvollziehen könne.

Tuchel antwortete zunächst: „Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich habe mir angewöhnt, gar nichts zu lesen - in guten und in schlechten Zeiten. Das klappt mal gut und mal weniger gut. Ich kann mir vorstellen, dass es Freunde und Familie härter trifft als mich, weil ich einfach in meine Blase zurückgehe und nichts lese.“

Nickles schreitet ein - geht um einen brisanten Satz

Im Anschluss an Tuchels Ausführungen schritt Nickles ein: „Vielleicht können wir eine Sache da gerade klarstellen. Nach dem Spiel in Leverkusen in der Kabine: Da kam ja auf, dass Thomas Tuchel einen Satz gesagt haben soll, was so nie stattgefunden hat. Das ist schlicht nicht richtig, das ist nicht die Wahrheit.“