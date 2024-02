Nach Lazio-Pleite: Tuchel lässt brisante Frage zu seiner Rolle beim FC Bayern unbeantwortet

Tuchel lässt Nachfrage unbeantwortet

Bayern-Leistung macht Tuchel ratlos

Tuchel und die Bayern stehen nach der Hinspiel-Pleite von Rom und der vorangegangenen Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (0:3) unter großem Druck. Wie SPORT1 vor der Lazio-Partie berichtete , muss Tuchel aber nicht unmittelbar um seinen Job bangen. Bei einem Achtelfinal-Aus in der Champions League könnten die Verantwortlichen die Situation allerdings neu bewerten.

Sportdirektor Freund nahm in der Mixed Zone zu Tuchel Stellung: „Er kämpft natürlich mit der Situation, die für uns alle sehr schwierig ist. Unser Ziel ist, dass wir uns da gemeinsam rauskämpfen. Wir sitzen alle in einem Boot.“

Wie in der Vergangenheit schon häufiger zeigte er sich in seiner Analyse etwas ratlos: „Ich weiß nicht, wieso wir den Faden verloren haben in der Halbzeit - keine Ahnung. Aber wir haben ihn auf jeden Fall verloren und dann noch alles dafür getan, dass wir in Rückstand geraten.“