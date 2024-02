Bundesliga: „Beide Seiten müssen über ihren Schatten springen“ - Bobic spricht im Doppelpass für Fan-Proteste

Die Fanproteste gegen den möglichen Investoren-Einstieg in die DFL nehmen kein Ende und werden immer mehr. So gab es beispielsweise bei der Bundesliga-Partie des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund sieben Spielunterbrechungen. Spieler und Vereinsverantwortliche zeigten sich darüber genervt und forderten eine Lösung. Im STAHLWERK Doppelpass wurde hitzig über die aktuelle verfahrene Situation zwischen Fans und der DFL diskutiert.

„Am Ende des Tages ist ein Kampf zwischen zwei Gedankenwelten“, erklärte Fußball-Funktionär Fredi Bobic. Er verwies darauf, dass ein Investoren-Einstieg in der Wirtschaft ein üblicher Vorgang sei. „Aber wenn Emotionen hereinkommen, dann kommt es auch zu vielen Missverständnissen und zu genau solchen Situationen. Deswegen ist es gut, dass wir uns zusammensetzen und miteinander reden“, erklärte der 52-Jährige.

Schon mehrmals kam es bei Partien zu der Situation, dass das Spiel kurz vor dem Abbruch stand. Dies betonte zum Beispiel am Freitagabend Schiedsrichter Patrick Ittrich nach dem Heimspiel von Hannover 96 gegen Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Diesbezüglich betonte Bobic: „Wir wollen ja keine Spielabbrüche haben, sondern wir gehen doch ins Stadion, um uns am Spiel zu erfreuen.“