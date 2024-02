Bundesliga: Besondere Ehre für BVB-Senkrechtstarter

Die Stimmen ergeben sich aus der Wahl der Fans (40 Prozent), der Klub-Kapitäne (30 Prozent) und ausgewählter Bundesliga -Experten (30 Prozent). Wahlberechtigt sind alle Bundesligaspieler, die am 1. Spieltag jünger als 23 Jahre waren, vorher noch nie in der Startelf standen und nicht mehr als 450 Minuten Spielzeit gesammelt haben.

Maatsen schnell Stammspieler

Maatsen stand bei all seinen fünf Einsätzen im BVB-Trikot in der Startelf und bereitete bereits zwei Treffer vor. „Es erinnert natürlich an die Fähigkeiten eines Raphael Guerreiro, der immer wieder in diesen Achter- und Sechserräumen aufgetaucht ist. So, wie er es ausfüllt, macht es sehr viel Spaß“, lobte Cheftrainer Edin Terzic vergangenen Monat die Fähigkeiten des vielseitigen Maatsen.