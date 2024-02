Bundesliga: Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, 2:3 (2:1)

Ihlas Bebou brachte den BVB in der zweiten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Donyell Malen schoss für das Heimteam in der 21. Minute das erste Tor. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Nico Schlotterbeck in der 25. Minute. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Dortmund. Mit einem schnellen Doppelpack (61./64.) zum 3:2 schockte Maximilian Beier Borussia Dortmund und drehte das Spiel. Der BVB stellte in der 75. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens und Youssoufa Moukoko für Ian Maatsen, Jadon Sancho und Niclas Füllkrug auf den Platz. Gleich drei Wechsel nahm die TSG 1899 Hoffenheim in der 79. Minute vor. Umut Tohumcu, Beier und Bebou verließen das Feld für Finn Becker, Wout Weghorst und Marius Bülter. In den 90 Minuten war die TSG im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Dortmund und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.