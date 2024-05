"Nehmen auch die Dornen": Tel-Zukunft beim FC Bayern? Berater wird deutlich

Dies befürworten auch wichtige Spieler wie Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller - doch was ist mit Mathys Tel, der unter Tuchel oft nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinauskam?

„Mathys hat einen langfristigen Vertrag mit seinem Verein unterzeichnet. Er ist in einem Prozess, von der Elite zu lernen. Wir nehmen die Rosen und damit auch die Dornen“, sagte Tels Berater Gadiri Camara der tz .

EM-Kader-Ticker: Nominierung in Dönerbude

Zufall oder nicht: Tel verlängerte im März seinen Vertrag in München bis 2029 - kurz nach der feststehenden Trennung von Tuchel im Sommer. Doch laut Camara spielt es für Tels Zukunft in München momentan keine Rolle, wer in der nächsten Saison Trainer sein wird.