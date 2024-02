Bundesliga: BVB verspielt Führung in Wolfsburg - Fanproteste sorgen für Spielunterbrechungen

Führung verspielt! Borussia Dortmund hat sich am Samstagnachmittag in der Bundesliga vom VfL Wolfsburg mit 1:1 (1:0) getrennt. Niclas Füllkrug erzielte in der 8. Minute die BVB-Führung. Der eingewechselte Yannick Gerhardt glich in der zweiten Halbzeit (63.) für die Heimmannschaft aus.