Bundesliga heute: Gladbach - Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach trifft heute um 15:30 Uhr auf den VfL Bochum 1848 in einem Bundesliga-Match, das auf den ersten Blick eine klare Sache zu sein scheint. Die Fohlen haben vier der letzten fünf Bundesligaspiele gegen die Bochumer gewonnen und könnten erstmals seit 1987 bis 1989 dreimal in Folge gegen den VfL siegen. Allerdings befindet sich Gladbach in einer Formkrise, sie gewannen nur eins der letzten neun Bundesligaspiele und sind seit fünf Partien sieglos. Mit nur 22 Punkten nach 22 Spielen ist dies die schwächste Zwischenbilanz der Fohlen seit der Saison 2010/11.