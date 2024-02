Bundesliga: "Seit wann kannst du ein Tor schießen?" Ironie der Geschichte bei Bayern-Leihgabe Stanisic von Leverkusen

Über 90 Minuten prallten die Angriffsversuche des FC Bayern an einer abge­klärten, kon­zen­trierten Werkself ab und schafften es nie, ein wirk­li­ches Top­spiel (0:3) zu bieten. Dass auch noch ein eigener Spieler der Matchwinner des Gegners wurde, passte ins Bild - wie an Tuchels Reaktion unschwer zu erkennen war.

„Es gibt in England so eine schöne Regel: Wenn du Spieler ausleihst, dann können die nicht gegen dich spielen. Ich finde, das macht am meisten Sinn. Ich habe es einfach zu oft erlebt, dass ausgerechnet der Spieler daran beteiligt ist. Diese Regel gibt es in Deutschland leider nicht. Deshalb sind wir diejenigen, die heute darunter leiden“, antwortete der zerknirschte und genervte Tuchel auf eine Frage nach Josip Stanisic. Der ist eigentlich ein Münchner, sogar ein Jugendspieler der Bayern, für diese Saison aber an Leverkusen ausgeliehen.