BVB-Profi Meunier vor dem Absprung in die Türkei

Jetzt kann es doch ganz schnell gehen. Thomas Meunier könnte Borussia Dortmund in den nächsten Tagen noch verlassen.

Nach Informationen von SPORT1 steht der belgische Nationalspieler in Verhandlungen mit Trabzonspor aus der Türkei. Dort ist das Transferfenster noch bis nächsten Freitag geöffnet.

Eigentlich wollte der BVB Meunier in der jetzigen Phase behalten, aber auf Grund des üppigen Gehalts will die Borussia dem Spieler aber keine Steine in den Weg legen. Voraussetzung: Der Spieler wolle den Klub von sich aus verlassen. Das scheint nun der Fall zu sein.