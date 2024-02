BVB: Last-Minute-Transfer bei Borussia Dortmund?

In Deutschland ist das Transferfenster seit ein paar Tagen geschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass es zu keinen Veränderungen mehr in den Kadern der Bundesligisten kommen könnte.

Denn in anderen Ländern, wie in der Türkei, können Transfers noch getätigt werden - möglicherweise mit Auswirkungen auf Borussia Dortmund. Wie türkische Medien berichten, steht Thomas Meunier auf dem Zettel von Trabzonspor.

Wie SPORT1 weiß, ist allerdings noch keine konkrete Offerte in Dortmund eingetroffen.

Der Rechtsverteidiger steht noch bis Sommer beim BVB unter Vertrag. Es könnte also die letzte Chance sein, für ihn noch eine Ablösesumme zu bekommen.

Da es jedoch kein passendes Angebot gab, blieb der 32-Jährige in Dortmund - und sollte im Verlauf der Saison noch wichtig werden. Nach der Verletzung der etatmäßigen Rechtsverteidigers Julian Ryerson und Marius Wolf rückte Meunier wieder in die Startelf.

Nun aber steht der Norweger in absehbarer Zeit vor der Rückkehr ins Team, weshalb ein Verkauf von Meunier wieder ein Thema werden könnte. Andererseits fühlt sich Meunier grundsätzlich wohl in Dortmund. Am Ende entscheidet aber der Spieler.