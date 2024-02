"Du hast keine Ehre": Fan-Wut gegen Bayern-Neuzugang Zaragoza

Zaragoza lässt einige wütende Granada-Anhänger zurück, die ihren Unmut über den Blitz-Wechsel in den Social-Media-Kanälen kundgetan haben. „Du hast keine Ehre. Ein Mann ist nur so viel wert wie sein Wort“ oder „Mach die Tür zu, wenn du gehst. Wir wollen dich hier nicht mehr“, ist auf Instagram zu lesen. „Wasch dir den Mund, bevor du über Granada sprichst“ oder „Wir wissen, dass dein Wort wertlos ist“, schrieben weitere User. So mancher Kommentar war zudem deutlich unter der Gürtellinie.

Zaragoza verabschiedet sich aus Granada - Fans reagieren sauer

„Es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich unsere Wege trennen. Zuvor möchte ich euch gegenüber aber all meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Denn ich habe in Granada alles erreicht, von dem ich als kleines Kind geträumt habe“, schrieb der 22-Jährige in seinem Abschieds-Post.