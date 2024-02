Erster Sieg in der Rückrunde: Gladbach atmet auf

Borussia Mönchengladbach hat den ersehnten ersten Sieg in der Rückrunde gefeiert und sich damit im Tabellenkeller Luft verschafft. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gewann 5:2 (2:0) gegen den Bayern-Bezwinger VfL Bochum, es war der erste Erfolg nach zuvor fünf Begegnungen ohne Sieg nacheinander.

Nathan Ngoumou (28.), Kapitän Julian Weigl per Foulelfmeter (35.), der eingewechselte Rocco Reitz (72.), Jordan (78.) und Franck Honorat (90.+6) sicherten der Borussia den wichtigen Heimsieg. In der Tabelle verließen die Gladbacher mit nun 25 Punkten den 15. Tabellenplatz und zogen an Bochum, für das Philipp Hofmann (75.) und Keven Schlotterbeck (87.) trafen, vorbei.