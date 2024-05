Bayern-Trainerfrage? Eberl lässt aufhorchen

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat eingeräumt, dass die Absage des letzten Wunschkandidaten Ralf Rangnick die Münchner durchaus kalt erwischt hat. „Es war am Ende überraschend für uns, aber es ist wie es ist, jetzt es geht weiter“, sagte der 50-Jährige am Sky -Mikrofon vor dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (JETZT im LIVETICKER) .

Zugleich ließ er durchblicken, dass er bei der Suche nach einem neuen Trainer intensiv an Lösungen arbeite - womöglich auch an überraschenden. Wenn sich eine Tür schließe, „gehen andere Türen auf, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie offen sein können“, sagte Eberl.

„Pep hat auch gesagt, dass Bayern ein sehr attraktiver Verein ist“

Nach den Absagen der Wunschkandidaten Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick hatten sich am Freitag Roberto De Zerbi (Brighton and Hove Albion) sowie am Samstag Roger Schmidt (Benfica Lissabon) zu ihren Vereinen bekannt. Zudem hatte sich auch Ex-Trainer Pep Guardiola in der Debatte zu Wort gemeldet.