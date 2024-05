Ralf Rangnick und der FC Bayern: Kurioses Jubiläum nach der Absage

Genau 25 Jahre ist es mittlerweile her, dass der als „Professor“ mal gefeierte, mal geschmähte Fußballlehrer seine ersten Fußstapfen in der Bundesliga hinterlassen hat. Und schwierigere Umstände hätte er sich dafür nicht aussuchen können.

Ralf Rangnick eilte der Ruf als „Professor“ voraus

Rangnicks Feuerprobe gegen den Rekordmeister - das sich kurioserweise kurz nach seiner Absage an den Klub in dieser Woche jährt - war damals mit Spannung erwartet worden: Sein Ruf als neues deutsches Trainer-Phänomen war ihm schon vor dem ersten Auftritt auf der Bundesliga-Bühne vorausgeeilt.

Der einstige Amateurspieler und -trainer des VfB hatte in der Saison 1998/99 in der 2. Bundesliga für Furore gesorgt, als er Aufsteiger SSV Ulm 1846 sensationell zur Herbstmeisterschaft führte. Bundesweite Prominenz erlangte Rangnick spätestens am 19. Dezember 1998, als ihn das ZDF Sportstudio einlud und er Moderator Michael Steinbrecher dort an der Taktiktafel kenntnisreich sein Spielsystem erklärte.