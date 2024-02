FC Bayern: „Das sollten sie direkt in Angriff nehmen“ - Helmer spricht über Eberl

Für Thomas Helmer trägt die Hoffnung auf Besserung beim FC Bayern einen Namen: Max Eberl! „Wenn Max relativ schnell anfängt, und das würde ich allen raten, dann muss sicherlich der Kader verändert werden. Da ist er der Richtige, er ist gut vernetzt und hat gute Ideen. Das sollten sie direkt in Angriff nehmen“, sagte der Moderator des SPORT1-Fantalks am Rande des Ball des Sports in Frankfurt/Main.